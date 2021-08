"Operaie fest": diritti, questione di genere e sostenibilità in una tre giorni dedicata al lavoro

Diritti, questione di genere e sostenibilità: sono le tre tematiche che, legate dal fil rouge del lavoro verranno affrontate nelle tre giornate di "Operaie Fest". Racconti, aneddoti e storie della Ex-Fabbrica di scarpe Battistini. Laboratori con artigiani e artisti locali, incontri con esperti del settore, proiezioni di film storici e contemporanei. "Operaie Fest" nasce dalla collaborazione tra Forlì Città Aperta, Comitato Scarpe Spaiate e Tiresia.



IL PROGRAMMA



???????? ? ?????????

?????? ? ???????

10:30 – 11:30 | ???????????

I giovani ciceroni de “I racconti dell’umano”

dentro le opere di Marcello Di Camillo, artista

ritrovo in Piazzetta delle Operaie

17:00 – 18:00 | ?????? ???????

"I racconti dell’umano”

a cura di Marcello Di Camillo, artista

ritrovo in Piazzetta delle Operaie



18:30 | ???????? ????????

con Forlì Città Aperta, Comitato Scarpe Spaiate e Tiresia



18:45 | ????????????? ??????

Estratto di "Forlì, Anni ’70: emancipazione, solidarietà, costituzione"

con Istituto storico della Resistenza Forlì

Piazzetta delle Operaie / Le Cornici, via Paradiso



19:00 – 20:00 | ???????

"Taca i tec: lavoro e imprese a Forlì nel primo Novecento tra scarpe, pelle, feltro e nuove fibre"

?con Mario Proli, storico

e Annalisa Battistini



21:00 | ??????????

?"La classe operaia va in paradiso"

1971, Elio Petri (2h 45m)

con Matteo Lolletti, regista e docente universitario



?????? ? ?????????

?????? ? ????????? ?? ??????

19:00 – 20:00 | ??????? / ????????????? ??????

"Drag. Storia di una sottocultura" (2021) di Eleonora Santamaria?

con Eleonora Santamaria, scrittrice

Maria Chiara Franceschelli, Edizione dell’Asino

Beatrice Spallaccia, docente universitaria



21:00 | ???????????

"Kinky Boots – Decisamente diversi"

2005, Julian Jarrold (1h 47m)



17:00 | ????? ?????

Edizioni dell'Asino



???????? ? ?????????

?????? ? ??????????????



10:00 | ????????? ??????????

?"Il racconto dei luoghi"

condotta da Gabriele Zelli, storico



19:00 | ???????

?Sostenibilità e Lavoro - Le possibilità per il futuro

con Fridays for Future - Forlì



21:00 | ??????????

"2040 – Salviamo il pianeta"

2019, Damon Gameau (1h 32m)



???? ??????

18:00 - 00:00 | ???? ? ???????

Eurige // Scooby Burg

Permanente | ??????

Estratto di

"Forlì, Anni ’70: emancipazione, solidarietà, costituzione"

? Le Cornici, via Paradiso



Gli eventi sono gratuiti e si terranno all'aperto con posti a sedere fino a un massimo di 50, nel rispetto delle vigenti normative anti-Covid.

L’ingresso all'area è consentito con presentazione del Green Pass.



Per informazioni operaiefest@tiresiamedia.it, www.tiresiamedia.it





