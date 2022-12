Continuano gli eventi per i 25 anni di Cosascuola Music Academy con l'Oz-Noy Trio, formazione stellare della musica fusion-jazz mondiale

Un altro imperdibile evento musicale firmato Cosascuola Music Academy è in arrivo a Meldola: si tratta di una delle pochissime date in Italia, inserita nel Tour Europeo dell’OZ-NOY TRIO, mercoledì 7 dicembre alle 21, al Teatro "A.Dragoni" di Meldola

Dopo il successo dello scorso 20 settembre 2022 con il grande chitarrista internazionale Scott Henderson accompagnato da Ramon Labaye al basso e Archibald Ligonnière, la Scuola di Musica di Meldola e Cosascuola Music Academy propongono un concerto di altri 3 BIG della musica Mondiale per continuare a festeggiare i primi 25 anni di attività.

Per il prossimo 7 dicembre, infatti, non prendete impegni: il "Teatro Dragoni" di Meldola (FC) sarà ancora una volta la meravigliosa cornice di musicisti di altissimo livello grazie al Trio: Oz Noy (chitarra), Dennis Chambers (batteria) e Jimmy Haslip (basso).

ACQUISTA SUBITO I BIGLIETTI PER PARTECIPARE ALL'EVENTO MUSICALE DELL'ANNO ACCADEMICO

Qualche breve nota biografica e qualche link:

OZ NOY, classe '71, è nato in Israele ed ha iniziato la sua carriera chitarristica a soli 13 anni. Tre anni dopo già suonava con i migliori musicisti israeliani divenendo poi uno dei chitarristi da studio più affermati del suo Paese. Nel 1996 si trasferì a New York dove pubblicò il suo disco di debutto, Oz Live, per poi firmare con la casa discografica Magna Carta Records ed iniziare a farsi conoscere anche in Giappone. Nel frattempo, vinse riconoscimenti dalla rivista Guitar Player per "Miglior riff di chitarra su un disco" (2007), "Miglior nuovo talento" (2008) e "Miglior chitarrista al mondo" (2009).

DEMMIS CHAMBERS, nato nel '59 a Baltimora (Maryland, USA), venne subito definito "Master Drummer" da Carlos Santana. Bimbo prodigio, ha iniziato a suonare la batteria da autodidatta a soli 4 anni e ad esibirsi dal vivo nei locali della sua città a soli 6. A 18 anni, entrò nel gruppo dei Parliament/Funkadelic nel quale rimase fino al 1985. Divenne nel tempo una figura di riferimento tra i batteristi, molto rinomato per tecnica, velocità e groove, specialmente nel funk e fusion. Ha suonato in studio e dal vivo con John Scofield, John McLaughlin, Brecker Brothers, Carlos Santana, Kenny Garrett, Scott Henderson e molti altri.

JIMMY HASLIP, nato nei meandri del Bronx di New York nel 1951, è un virtuoso bassista e produttore discografico, conosciuto soprattutto per essere uno dei membri fondatori del gruppo fusion Yellow-jackets oltre che uno dei primi bassisti ad utilizzare un basso a 5 corde. Haslip ha la peculiarità di essere mancino ma di aver imparato a suonare su un basso destrorso impugnato all'indietro: di conseguenza, le corde dei suoi bassi risultano invertite, con la più acuta in alto e la più grave in basso. Oltre agli Yellowjackets, Haslip ha collaborato e collabora con numerosi altri importanti artisti quali: Bruce Hornsby, Kiss, Rita Coolidge, Gino Vannelli, Tommy Bolin, Allan Holdsworth, Marilyn Scott ecc.

Qualche video:

DENNIS CHAMBERS

VIDEO SPOT DEL TOUR EUROPEO

TRIO IN NEW YORK

TRIO IN ROME

HASLIP with JELLOW JACKETS