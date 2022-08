Tutto esaurito per Paola Turci all'arena San Domenico

La terza edizione della rassegna L’Arte è Vita si concluderà lunedì 29 agosto all’Arena San Domenico, ore 21, con una super ospite: Paola Turci. La cantautrice romana, 11 volte al Festival di Sanremo, incanterà il pubblico dell’Arena estiva forlivese, già tutta esaurita da diversi giorni, grazie alla sua voce inconfondibile, alla sua personalità magnetica e allo stesso tempo spontanea, tratti che l’hanno resa una delle più importanti e amate personalità del mondo musicale contemporaneo.

Dopo la partecipazione all’evento “Invito al Viaggio”, concerto per Franco Battiato all’Arena di Verona, nel settembre 2021, Paola Turci ha avviato un’intensa collaborazione artistica con i Maestri Danilo Rossi, e Stefano Nanni; anche loro sul palco per l’appuntamento conclusivo della rassegna estiva organizzata da ForlìMusica. Durante la serata verranno eseguiti alcuni dei brani più famosi di Paola Turci, riarrangiati per orchestra sinfonica da Stefano Nanni che dirigerà l’Orchestra del Liceo Canova e l’Orchestra Bruno Maderna, per questa occasione riunite sul palcoscenico dell’Arena San Domenico.

Una serata unica, resa ancora più preziosa dalla presenza dei membri storici della band di Paola Turci: Fernando Pantini alle chitarre, Pierpaolo Ranieri al basso e Fabrizio Fratepietro alla batteria.

In caso di maltempo il concerto si terrà sempre lunedì 29 agosto, ore 21:00 presso il Teatro Diego Fabbri di Forlì.

Informazioni:

forlimusicaaps@gmail.com

www.forlimusica.it