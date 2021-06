Doppio appuntamento con Paolo Cevoli all'Arena San Domenico: dopo il 'sold out' torna sul palco a luglio

E' sold out lo spettaccolo che domenica 6 giugno inaugura la Stagione Teatrale proposta da Accademia Perduta/Romagna Teatri all’Arena San Domenico di Forlì. Protagonista del palcoscenico sarà Paolo Cevoli, “eroe” della comicità italiana, con uno show in cui ripercorre il suo vasto repertorio di esperienze teatrali, televisive e cinematografiche.

In considerazione del rapido “sold out” registrato dallo spettacolo e a grande richiesta, Paolo Cevoli sarà nuovamente ospite all’Arena San Domenico sabato 17 luglio alle ore 21.15 (biglietti disponibili alla biglietteria del Teatro Diego Fabbri e su Vivaticket). Si ricorda infatti che in quella data (sabato 17 luglio), era previsto lo spettacolo Zorro di Sergio Castellitto che è stato spostato a sabato 7 agosto alle ore 21.15.

Un vero e proprio one man show in cui, senza soluzione di continuità, i ricordi del Cevoli bambino a Riccione, della sua famiglia di albergatori, e della sua adolescenza si alternano alla più stretta attualità. Due ore di battute “a raffica” in cui si pone l’accento su vizi e virtù del romagnolo medio, sulla buona tavola della nostra terra e sulla netta superiorità delle donne, delle “azdore”, rispetto all’uomo, superiorità che va avanti fin dai tempi di Adamo ed Eva!

Biglietti per la nuova data del 17 luglio: 25 euro (posto unico)

Prevendite: lunedì-sabato presso biglietteria del Teatro Diego Fabbri dalle ore 10 alle ore 13.

Prenotazioni telefoniche (0543 26355): lunedì-sabato dalle ore 11 alle ore 13.

Vendita on-line: Vivaticket.

In caso di maltempo, lo spettacolo andrà in scena al Teatro Diego Fabbri.

Info: 0543 25355 – teatrodiegofabbri@accademiaperduta.it – www.accademiaperduta.it

