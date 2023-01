Paolo Chiavacci e l'Ensemble Metamorphosen in concerto alla chiesa di Santa Lucia

intero € 15.00 – riduzioni € 13,00 (Over 65, Soci FAI e Abbonati Teatro Diego Fabbri) - € 5,00 (Accompagnatore minori di 16 anni e Tesserati Amici della Musica) - € 3,00 (Tesserati OTTAVINI) - ingresso gratuito per Tesserati Ambasciatori e minori di 16 anni.

Venerdì 27 gennaio alle ore 21,00 presso la chiesa di Santa Lucia, per la rassegna Forlimusica, il concertatore Paolo Chiavacci con l’Ensemble Metamorphosen del Conservatorio Bruno Maderna e l’Orchestra Bruno Maderna eseguiranno il Quartetto n.8 in do minore op.110 nella versione per orchestra d’archi di Rudolf Barshai di D.Shostakovich e “Meramorphen” di R. Strauss, studio per 23 strumenti solisti.

L'orchestra Bruno Maderna nata nel 1996 a Forlì per iniziativa di alcuni amici musicisti animati dal desiderio di fare musica insieme, l’Orchestra Bruno Maderna ha perseguito nei suoi anni di attività alcuni precisi obiettivi: offrire al pubblico forlivese un rapporto diretto con l’orchestra, i solisti e direttori di fama internazionale; consentire a giovani studenti ed appassionati di assistere a “prove aperte” e di partecipare agli incontri con gli autori; favorire la partecipazione a progetti di formazione orchestrale e l’inserimento nell’organico di giovani e promettenti strumentisti.

Biglietteria: intero € 15.00 – riduzioni € 13,00 (Over 65, Soci FAI e Abbonati Teatro Diego Fabbri) - € 5,00 (Accompagnatore minori di 16 anni e Tesserati Amici della Musica) - € 3,00 (Tesserati OTTAVINI) - ingresso gratuito per Tesserati Ambasciatori e minori di 16 anni.

Informazioni e prenotazioni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18: 0543/1713530 – 339/7097952 – 347/9458012 – info@teatrodelleforchette.it