"Papere & Paperi in città", le foto di Stefano Silvestroni in Pediatria

Fotografia, ludus in fabula! “Monsters like me? Giocando con la luce”, tre mostre fotografiche sulla diversità, presso l’Ausl Romagna, aprono la pista alla ricerca “Monsters like me? Accessibilità e cultura ludica” di cui si farà esperienza anche al Metamuseo girovago (novembre 2020). La prima esposizione “Papere & Paperi in città” in Pediatria a Forlì, dal 15 settembre al 19 dicembre apre speranzose finestre sulla cultura ludica e il mondo fanciullo con la complicità di un autore d’eccezione.

"Papere & Paperi in città", metafore in gioco, spalanca le porte della Quadreria in Pediatria, dell’Ospedale Morgagni - Pierantoni dell'Ausl Romagna di Forlì. Le foto di Stefano Silvestroni attraverso un linguaggio tecnicamente studiato, gioiosamente inatteso, dialogano, tra spontaneo spaesamento e quotidianità, con l’osservatore grazie a opere parlanti mostruosamente simpatiche che esplorano il mondo.

Analizzare il mondo attraverso la fantasia, il racconto, il gioco. L’Associazione Fantariciclando APS, con il Reparto di Pediatria guidato dal Primario Dott. Enrico Valletta, per il quinto biennio propone il gioioso programma di Quadreria che, in questa edizione, con “Monsters like me?” è parte del percorso Metamuseo girovago (dal 4 al 29 novembre 2020) a Forlì per una serie di occasioni dove si incontrerà qualcosa di simpaticamente mostruoso ovvero gioiosamente fuori dall’ordinario.

L'ingresso è ad ingresso libero.