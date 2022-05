Il Parco delle Fonti di Meldola riprende vita: si parte con "Chiari di luna"

Venerdì 27 maggio, a partire dalle ore 18, riprende vita il Parco delle Fonti di Meldola. Inaugurato nel 2011, il parco si presenta oggi alla città con una nuova area completamente rinnovata e allestita per ospitare manifestazioni, eventi culturali, musica e attività ludico-ricreative per grandi e piccini.

Il Parco costituisce infatti un punto di eccellenza per il Comune di Meldola ed un'attrattiva di prestigio per l’intera comunità, proprio questa è la visione avuta da un gruppo di giovani meldolesi che, cogliendo l’opportunità e le enormi potenzialità di questo spazio, ha unito le proprie forze, le idee e il cuore e attraverso Parallelo44 aps, associazione di promozione sociale, ha ideato un ricco calendario di iniziative ed attività che accompagnerà i meldolesi - e non solo - durante tutta l’estate. Il primo evento che fa parte del progetto “Chiari di Luna” si terrà proprio venerdì 27: in occasione dell’inaugurazione in presenza delle autorità locali, ci saranno cinque food truck della zona, il nostro staff pronto con drink e bevande e live show con Gaddo e dj Andrea Pence. L’ingresso è libero.

Il progetto gode del patrocinio del Comune di Meldola e del sostegno di diverse realtà locali, che hanno creduto fin da subito in questa importante iniziativa di rilancio locale e sociale.

Per ricevere maggiori informazioni il numero da contattare è 3925686350.