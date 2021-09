Parco Rimini Avventura, adrenalina e avventura per grandi e piccoli

Arrampicarsi sulle rocce, camminare sui ponti tibetani, dondolarsi con le liane come Tarzan, volare sospesi sui cavi. Tutto questo a due passi da Rimini grazie al nuovo Rimini Parco Avventura nato nel parco Marecchia, in zona ex Vivaio Fabbri. Circondato dal suggestivo panorama e da paesaggi mozzafiato come il tunnel di botti, le passerelle a pioli irregolari, i ponti tibetani, le liane, le scalette, i ponti di rete, le pareti d’arrampicata, Tree Village le lunghissime carrucole e tanto altro, il nuovo Top adventure park nel Parco Marecchia di Rimini vi regalerà emozioni a non finire lungo i suoi nuovi percorsi, ma anche relax ed momenti indimenticabili, l’ideale per una giornata in famiglia o con gli amici.

Lanciatevi in salti spericolati e volate tra gli alberi, per momenti di autentico divertimento e di vera avventura, in tutta sicurezza.

Si tratta del parco avventura con più carrucole in Italia con oltre 580 metri complessivi di voli adrenalinici! Non si hanno limiti di tempo con possibilità di effettuare 12 fantastici percorsi immersi nel verde con sistemi di sicurezza intelligenti per divertirsi in sicurezza e ...e il giorno dopo entri gratis a San Marino Adventures

Come approfittare dell’offerta

È possibile scegliere tra i percorsi Adrenaline e Adventure Tour per adulti e bambini a prezzi scontati. L'offerta è a numero limitato di biglietti.

Percorso Adventure Tour al prezzo scontato di 8,90€ invece di 18,90€. Consente l’accesso ai percorsi di pratica , al tree Village Ludico Bosco delle fate , al Jump tree Adventures ed a 2 percorsi Blu di media difficoltà

Percorso Adrenaline Tour al prezzo scontato di 9,90€ invece di 21,90€, consente l'accesso a tutti i percorsi avventura del parco incluso il lunghissimo percorso difficile con 13 passaggi attrezzati.

Validità

I voucher sono da utilizzare entro 3 mesi dalla data di acquisto.

Come Funziona

1) Acquista l'Offerta

2) Ricevi via email il voucher

3) Stampa il voucher o presentalo in formato digitale (tramite smartphone) alle casse della struttura il giorno da te scelto