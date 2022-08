Per i Giovedì Doc visita guidata alla scoperta di Terra del Sole

Giovedì 25 Agosto alle 18.30 e alle 20.00, nell’ambito dell’ultimo Giovedì DOC, si propone la visita guidata a Terra del Sole: “Che dal sole prende il nome e la potenza”.

Visita guidata alla scoperta di Terra del Sole, magica Città- Fortezza, fondata per volontà di Cosimo De’ Medici, a presidio e capoluogo della Provincia Florentina in Partibus Romandiolae, in data 8 Dicembre 1564. Una Cittá Ideale, espressione del Rinascimento, che dal Sole prende il nome e la potenza, ma che nasconde un lato oscuro. L’escursione sarà condotta da Chiara Macherozzi, Guida Turistica Abilitata della Regione E-R.

Ritrovo: ore 18.15 presso Loggiato di Palazzo Pretorio (Piazza D’Armi, Terra del Sole, FC) Costo: € 7,00 da saldare in loco – gratuito fino a 6 anni Info: Ufficio IAT Castrocaro Terme tel. 0543 769631 – info@castrocarotermeterradelsole.travel