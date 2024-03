Per il ciclo “Non ci sono più i nonni di una volta” l’incontro “Casa mia… casa tua” con l’architetta Simona Zoffoli

Quarto appuntamento, martedì pomeriggio a Galeata, per il ciclo di conversazioni “Non ci sono più i nonni di una volta”, ideato e organizzato da Auser in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, e con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Gli incontri si svolgono in collaborazione con l’Associazione Teodorico. Martedì 26 alle 16.15, al Centro Operativo di via Cenno Cenni, il tema è “Casa mia… casa tua. Nuove opportunità”. Ospite l’architetta Simona Zoffoli della Fondazione Abitare.

In concomitanza con l'incontro, il Centro offrirà anche animazione, merenda e sorprese per i bambini che accompagneranno i partecipanti.