Per l''International mother language day' alla FumettoDanteca in compagnia del sommo poeta a fumetti

Il 21 febbraio si celebre dalla sede dell’UNESCO a Parigi il 'International Mother Language Day - Giornata Internazionale della Lingua Madre' presentato un evento online in diretta. In occasione della manifestazione mondiale la FumettoDANTEca, presso la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle', propone una esposizione dedicata al padre della madrelingua italiana, Dante Alighieri, posto nel contesto di produzione della nona arte. Una proposta espositiva consultabile dal 21 al 28 febbraio, con apertura al pubblico su richiesta. Fumetti in omaggio, fino ad esaurimento, per tutto il pubblico.

Informazioni 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it.