Pesce al fresco del Chiosco della Rovere

Giovedì 19 agosto serata dedicata a 'Nanì', Sauvignon Blanc, in abbinamento alle proposte di pesce de La Barcaza. Una serata all'insegna del relax, in mezzo alla natura, tra le vigne, nella suggestiva cornice del laghetto e della sua atmosfera magica.

Il Chiosco è un suggestivo punto d’incontro e ristoro, racchiuso tra il fiume Montone e il Canale dei Mulini, tra Forlì e Terra del Sole. Un luogo in cui degustare i vini di Tenuta Villa Rovere nell'ambito di alcune serate, nate proprio per far conoscere questi vini.

Chiosco della Rovere, Via delle Vigne 19a, Rovere di Forlì.

Prenotazioni aperte anche via whatsapp al ?? 3272907869 o 3898453111

