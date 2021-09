In piazza si torna a ballare con 13 scuole che calcheranno il palco in "Piazze da ballo"

Prezzo non disponibile

Domenica 26 settembre dalle ore 15 alle ore 21, si terrà in piazza Saffi e piazzetta San Crispino la giornata conclusiva dell’iniziativa promossa da Comune di Forlì “Piazze da Ballo 2021”.

Sul palco allestito davanti al Municipio e nella cornice di piazzetta San Crispino si avvicenderanno le 13 scuole di danza e di ballo che hanno animato le serate estive. Con le loro dimostrazioni daranno un assaggio dei corsi organizzati per la stagione sportiva che ha appena preso il via e, per ulteriori informazioni, ci si potrà recare nei rispettivi stand allestiti nell’ellisse.

Si ricorda che per assistere all'iniziativa è necessario avere il Green Pass.