Domenica 14 gennaio alle 18.00 Candischi per acufeni presenta Marco Sforza in "Confessioni di un cantautore di pianura"



"Per la prima volta ospite in questo originalissimo centro culturale a raccontar cantando le mie storie di vita da uomo della "bassa", dove ogni riferimento a persone o cose è puramente assodato. Naturalmente sarà inevitabile che il sottoscritto canti canzoni nuove. Impossibile resistersi."



Marco Sforza è un istrione, un atipico e originale cantautore che naviga a vista nel mare infinito della musica italiana. Un cane sciolto, un outsider direbbero gli americani d’America. Un artiere che vive per la sua musica, che a detta sua è l’unica cosa che gli riesce meglio nella vita. Forse.