Spettacolo da tutto esaurito a Santa Sofia con Duilio Pizzocchi e Giuseppe Giacobazzi

La settimana di Ferragosto continua a Santa Sofia con uno spettacolo da tutto esaurito: mercoledì 18 agosto saranno in scena Duilio Pizzocchi e Giuseppe Giacobazzi, alle 21.00 presso il Parco della Resistenza di Santa Sofia.

Il romagnolo doc Giuseppe Giacobazzi e l'imbianchino ferrarese Duilio Pizzocchi promettono una serata all'insegna delle risate, in un turbinio di personaggi, aneddoti, monologhi e storie raccolte lungo tutta una vita di spettacoli. Il tema portante sarà, come sempre, la quotidianità, messa alla berlina e dissacrata con la lente dell'ironia e la comicità... Il tutto condito in salsa romagnola, che trasforma ogni cosa raccontata in qualcosa di unico ed assolutamente originale.

“Chiudiamo la rassegna teatrale estiva con uno spettacolo di cabaret in cui sono protagonisti due artisti amatissimi dal grande pubblico – dice l'assessora alla cultura Isabel Guidi – e infatti lo spettacolo registra il tutto esaurito già da tempo. Siamo soddisfatti dell'andamento di questa piccola rassegna estiva, partecipata non solo dai santasofiesi ma anche da tante persone che sono arrivate da fuori per assistere agli spettacoli. Nelle prossime settimane avremo altri appuntamenti, proiezioni cinematografiche e concerti, ma già da ora possiamo tracciare un bilancio positivo per quanto riguarda la partecipazione alle manifestazioni estive, anche alla luce delle presenze registrate durante il XXX festival “di strada in strada”: un risultato che non era scontato, vista la situazione sanitaria che stiamo vivendo.”



Per info: 349 9503847. Ingresso 20 euro, ridotto 18 euro per over 65 e under 18. www.visitsantasofia.it