Elena Piscaglia presenta il libro "Poesie per anime sottili”

Giovedi 9 giugno alle 18 al ristorante Canario 78 via Carlo Seganti 10 è prevista la presentazione del libro "Poesie per anime sottili” di Elena Piscaglia Edizioni Tigulliana), postfazione curata da Alessandra Maltoni (Centro Servizi Culturali), in contatto con Marco Delfino, giornalista e direttore (Anpai) Associazione Nazionale Poeti Artisti Italiani. Piscaglia (chimico di professione), nasce a Ravenna, ma, vive a Forlì con la propria famiglia, moglie e mamma, tuttavia mantiene il legame con Ravenna lavorando come analista chimico per un’ azienda ravennate. La poetessa Alessandra Maltoni interverrà insieme all’autrice del libro.