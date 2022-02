Pomeriggi del bicchiere: Roberto Balzani parla di Cesare Martuzzi e delle sue cante, tra musica e degustazioni

Sarà all’insegna della musica e della tradizione il nuovo appuntamento con la rassegna “I pomeriggi del bicchiere”, in programma domenica 13 febbraio, a partire dalle ore 15,30, al Grand Hotel delle Terme di Fratta.

Insieme al professor Roberto Balzani, ordinario di Storia contemporanea all’Università di Bologna, si parlerà del libro di Stefano Orioli intitolato “Cesare Martuzzi: origine ed evoluzione di una musica popolare romagnola, 1910-1932”, che permetterà di riscoprire la figura di questo compositore, artefice della rinascita della musica tradizionale romagnola nella prima metà del Novecento. Fu lui, insieme ad Aldo Spallicci, autore dei testi poetici (appositamente composti in dialetto forlivese), a dar vita alle ‘cante’, composizioni per coro prive di accompagnamento strumentale, che “reinventarono” un’identità culturale romagnola, basata sul folclore inteso come deposito di incorrotte tradizioni. Ma la presentazione del libro sarà anche l’occasione per ricordarne l’autore Stefano Orioli, prematuramente scomparso nel 2020. Forlivese di nascita, Orioli è stato un pianista di valore e ha insegnato per oltre 40 anni ai Conservatori di Cesena e Bologna; a Martuzzi dedicò la sua tesi di laurea al Dams, con relatore Roberto Leydi che ne sottolineò la dignità di pubblicazione: questo libro nasce da essa.

Anche la parte musicale del pomeriggio sarà dedicata a Martuzzi. La Corale di Bellaria Igea Marina, diretta dal Maestro Gilberto Casali eseguirà alcune delle Cante più famose. Infine, il momento gastronomico sarà arricchito dai vini dell’Azienda De Stefanelli e dai dolci – immancabili i celebri Viennesi - dell'Azienda Babbi.

Con questo appuntamento i Pomeriggi del Bicchiere salutano il Grand Hotel di Fratta Terme e si preparano a traslocare. I prossimi tre incontri, infatti, si terranno nel centro storico di Bertinoro, nel teatro dell’Ex Seminario.

Per info e prenotazioni: Ufficio Turistico Comune di Bertinoro, tel. 0543 – 469213, mail turismo@comune.bertinoro.fc.it