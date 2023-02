Pomeriggio del bicchiere al femminile con la scrittrice di origine forlivese Nicoletta Verna e le “Voci di Donna” di Sara Lescano Antonelli

Prezzo non disponibile

Sarà tutto al femminile il nuovo appuntamento con i Pomeriggi del Bicchiere in programma domenica 19 febbraio, a partire dalle 15.30, nella nuova cornice del Teatro “Ermete Novelli” (presso ll’Ex Seminario di Bertinoro). Protagonista dell’incontro sarà la scrittrice Nicoletta Verna, nata a Forlì anche se da tempo residente a Firenze. Autrice di vari saggi e volumi su media e cultura di massa (ha insegnato Teorie e tecniche della comunicazione presso diversi atenei e istituti italiani), in questa occasione Verna presenterà il suo primo romanzo intitolato “Il valore affettivo”, che è uscito nel 2021 per i tipi di Einaudi e ha ricevuto una Menzione Speciale della Giuria alla XXXIII edizione del Premio Italo Calvino.

Si tratta di un coinvolgente romanzo familiare, che ha ricevuto un’accoglienza calorosa da parte della critica. La protagonista è Bianca, una giovane donna la cui infanzia è stata segnata dalla perdita della sorella. E da allora cerca ostinatamente una forma di redenzione e di rinascita, senza preoccuparsi della vita e degli affetti della sua vita adulta.

La parte musicale del programma sarà affidata alla talentuosa Sara Lescano Antonelli, cantante e songwriter, che si esibirà in “Voci di donna”, selezione di brani dedicati all’universo femminile. Irrinunciabile, infine, il piacere dell’assaggio che vedrà protagonisti i waferini e altri golosi prodotti di Babbi e i vini della cantina Giovanna Madonia.

I Pomeriggi del Bicchiere sono promossi dal Comune di Bertinoro con la collaborazione della Scuola Musicale di Bertinoro “Dante Alighieri”.

Per info e prenotazioni: Ufficio Turismo e Cultura, tel 0543/469213, mail turismo@comune.bertinoro,fc,it