'Pop street parade' in via Giorgio Regnoli: va in scena la moda

E’ durante una pandemia, un periodo di reclusione e allontamento da tutti, che il giovane Alessandro Haute, appassionato di moda decide di dar vita a una 'Pop street parade' mercoledi 16 giugno in via Giorgio Regnoli. Grazie alla collaborazione e all’aiuto di diversi commercianti e ristoratori della via, lo stilista presenterà i suoi lavori. Si occuperanno delle acconciature il salone 'Tagliati per il successo' di via Cignani e 'Davide' di via Ugo Bassi esarà presente la palestra 'Arena fitness'.

L’evento sarà arricchito anche da installazioni della galleria 'Glance art studio' e in collaborazione Regnoli 41. La serata inizia alle ore 19:30 nel rispetto delle regole e del distanziamento previsto.

