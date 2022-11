Si accende la magia con Portico il paese dei presepi

Un mese di magie per le strade del borgo: come ogni anno si raccende la tradizione dei presepi diffusi a Portico di Romagna, dall' 8 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023. Ecco Portico il paese dei presepi: ai presepi di ogni genere collaborano i cittadini, che mettono in mostra le natività fuori dalle abitazioni,sono più di 200 e sono sparsi per tutto il paese.

Il Natale di Portico è costellato da una serie di iniziative: per la giornata dell'inaugurazione, giovedì 8 docembre, alle 12 polenta, castagnaccio, dolci e vin brulè, alle 14 sfilata del Corpo bandistico di Portico e San Benedetto per le vie del paese, alle 15 letture animate per bambini e a seguire pesca nataliza. Nelle domeniche delle festività gli eventi non mancano, sopratutto dedicati ai più piccoli. Govedì 22 dicembre al Teatro Iris Versari ci sarà il concerto "Cantiamo il Natale" alle 20:30. Il giorno seguente per le vie del paese Christamas carols nel pomeriggio. La sera di Natale, sempre al teatro, dalle 20:30 serata conviviale con gioco popolare. Martedì 27 dicembre alle 21 Concerto natalizio del corpo bandistico.

Si va poi a giovedì 5 gennaio con "Arriva la Befana" con i Befanotti e distribuzione dei dolci, sabato 8 gennaio al teatro "L'Epifania tutte le feste si porta via", dalle 16.