"Poteri, affetti, percetti": terzo appuntamento dei laboratori gratuiti dedicati agli under35 a cura di Masque teatro

Sabato 23 marzo, dalle 15 alle 18, presso la Fabbrica delle Candele, si tiene il terzo appuntamento del ciclo di laboratori gratuiti dedicati ai giovani under35 a cura di Masque teatro con il sostegno dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del comune di Forlì.

Il laboratorio, condotto da Sara Baranzoni, è intitolato "Poteri, affetti, percetti". Se già da tempo ci siamo accorti che i meccanismi di potere agiscono non solo sui corpi individuali e sociali ma anche su di elementi infrapersonali ed infrasociali, è indubbio che i poteri oggi in gioco facciano leva su qualcosa di ancora più "micro" per dispiegare la propria operatività. In questa sessione si cercherà di comprendere in particolare come la "messa in scena" di possibili futuri catastrofici sia usata come una potente arma neurosensoriale di manipolazione degli affetti, capace di generare effetti performativi utili alla modificazione dei comportamenti per fini governamentali. E se le formazioni di potere agiscono sulla capacità di immaginare, sognare e proiettarsi nel futuro per estrarne valore, quali possono essere gli spazi di contestazione o le vie di fuga possibili?

Sara Baranzoni ha un dottorato di ricerca in Studi teatrali e cinematografici presso l’Università di Bologna. Attualmente è docente del master in Arti Performative (Artes Escénicas) presso l’Universidad de las Artes di Guayaquil (UArtes, Ecuador). Le sue ricerche si muovono nell’ambito della filosofia della tecnologia, l’ecologia politica e le arti performative. Ha pubblicato numerosi saggi in italiano, francese, spagnolo e inglese; è cofondatrice della rivista internazionale di filosofia La Deleuziana, membro del network Red de Estudios Latinoamericanos sobre Deleuze y Guattari e del network Digital Studies. Per UArtes è anche cocoordinatrice del progetto internazionale Horizon 2020-Marie Curie Actions Networking Ecologically Smart Territories (NEST, 2021-2024) finanziato dall’Unione Europea.

Il ciclo di laboratori proseguirà poi con altri due appuntamenti, programmati ad aprile 2024, tutti di sabato pomeriggio dalle 15 alle 18, tra la Fabbrica delle Candele e il Teatro Felix Guattari. In questa serie di laboratori ci si pone con uno sguardo scintillante verso l’esplorazione di pratiche note nel desiderio di poter corroborare le nuove complessità in divenire.

Informazioni e iscrizioni: masque teatro / 393.9707741 – masque@masque.it - www.masque.it

Masque teatro nasce nel 1992. La forza visionaria del loro teatro si esprime nel complesso dialogo che la compagnia sviluppa tra il discorso filosofico, la creazione di prodigiose architetture sceniche e il fondamentale ruolo della figura. Alcuni spettacoli hanno aperto una possibilità che identifica non solo una cifra stilistica, ma una nuova modalità produttiva ed una innovata relazione con il pubblico. Nel 2014 insieme ai filosofi Rocco Ronchi e Carlo Sini danno vita a PRAXIS - Scuola di filosofia. Dal 1994 sono ideatori e organizzatori del festival Crisalide.