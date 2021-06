'Potter dinner' al Castello di Castrocaro Terme e Terra del Sole

Sabato 17 luglio la più famosa scuola di Magia e Stregoneria del Mondo si trasferisce nel fantasmagorico “Castello del Capitano delle Artiglierie” a Castrocaro Terme e Terra del Sole.



4 case, 4 professori in rappresentanza della più famosa scuola di Magia e Stregoneria del Mondo, 1 cappello parlante, tante prove e giochi da superare, per una serata indimenticabile, sulla grande terrazza del castello. La magia della più famosa Scuola di Magia e Stregoneria arriva direttamente nel mondo 'babbano'.



Seguirà una cena con i personaggi più amati della saga, che con animazione e giochi a tema, faranno rivivere i momenti più magici della vita della scuola. Appuntamento alle 20.00 al portone del Castello, dove la vicepreside accoglierà tutti gli studenti per poi condurli alla mensa della Scuola e sottoporli all’indiscutibile giudizio del cappello parlante.



Cena completa, dall’antipasto al dolce, a cura degli elfi domestici del Castello, che comprende:



- Insalatina di faraona alla salsa di balsamico dop con petali di fossa e sultanina

-Ravioli artigianali alle erbe con pomodoro fresco biologico e basilico

-Tagliata di mora romagnola mantecata al dop

-Patate arrosto al forno

-Erbette di campo saltate

-Tris di pasticceria romagnola artigianale in finger food composto da:

* ciambella alla ricotta

* crostata alla confettura bio

* irresistibile cioccolato alla rosa canina



Menù Bambini:

- Pasta al pomodoro

- Cotoletta impanata con Patate arrosto

-irresistibile cioccolato& Smarties





Sono inclusi: Acqua minerale e o vino Rosso in abbinamento (una bottiglia ogni 4 persone), caffè



Costo:



- 37€ adulti;



- 23 € Bambini



La cena si terrà con un minimo di 40 e un massimo di 120 partecipanti, nel massimo rispetto dalle prescrizioni previste dall'emergenza sanitaria.



info e prenotazioni sulla mail viaggioadhogwarts@gmail.com o al 331 951 2954

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...