Sei giorni a tutto sport a Predappio: gare, incontri, cinema, festa e musica

Il Comune di Predappio organizza da martedì 28 settembre a domenica 3 ottobre sei giorni di eventi tra sport e benessere dal titolo “Predappio, sport e dintorni” con un calendario ricco di appuntamenti.

Martedì 28 settembre appuntamento con il cinema sullo sport con, alle ore 21 al Teatro comunale, la proiezione di “Non ci resta che vincere” a ingresso libero.

Mercoledì 29 serata olistica aperta a tutti al Castello di Rocca delle Caminate per approcciarsi a una pratica di ascolto interiore e connessione con la terra attraverso il respiro; è gradita la prenotazione (0543.921766).

Giovedì 30 settembre serata dedicata al benessere fisico e all’esercizio sportivo: ne parlano Guido Balestra, cardiologo; Fabrizio Borra, fisioterapista; Loris Capanna, atleta paralimpico; modera il dottor Germano Pestelli. Appuntamento al Teatro comunale ore 21.

Venerdì 1 ottobre serata a cura della Protezione civile di Predappio con area food truck, sfilata e spettacolo live in piazza Garibaldi.

Sabato 2 ottobre giornata interamente dedicata alle gare. Si comincia alle ore 9.30 con “Il più veloce di Predappio”, riservata ai ragazzi delle scuole medie che correranno gli 80 e i 100 metri presso la pista di atletica. Alle ore 13 cronoscalata bike e e-bike Predappio-Rocca delle Caminate, iscrizioni al portale Endu, partenza ore 16. Alle ore 15 cronoscalata run sempre di Rocca delle Caminate, iscrizione al portale Endu. Alle ore 14.30 gimcana per bambini presso l’ex Foro boario; info e iscrizioni 340.3685910. Alle ore 17 apertura degli stand gastronomici in piazza Garibaldi a cura delle associazioni del territorio con degustazione di “Sangiovese Terre di Predappio” e premiazioni. In serata concerto live degli “Etilisti Noti”.

Domenica 3 ottobre sarà la giornata dedicata a “La mezza di Romagna”, con partenza alle ore 9.30 da piazza Sant’Antonio e iscrizioni sul sito mezzadiromagna.it.

La manifestazione è realizzata con il contributo di Regione Emilia Romagna, Terre di Predappio, Slow Food Appennino Forlivese, Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì e Cesena, Romagna Sport, Teatro delle Forchette e con la collaborazione di Pro Loco Fiumana, Gruppo sportivo San Savino, Avis Predappio, Gruppo scout adulti San Cassiano, Banca del Tempo, Protezione Civile Predappio, Acr Predappio. Per informazioni 348.5922640