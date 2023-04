Venerdì 14 aprile alle 17.00, presso la libreria laFeltrinelli di Forlì (Piazza Saffi 38/43) si terrà la presentazione del libro La tentazione della scrittura. Memorie dall'Appennino di Donatella Rabiti edito da Calamaro Edizioni. Dialogherà con l'autrice Gabriele Zelli ricercatore e divulgatore della storia del territorio di Forlì e della Romagna.



Sinossi - È il 2006 quando Anna Perlasi decide di mettere per iscritto in un diario le memorie della sua adolescenza trascorsa in un paese dell’Appennino. Solo ora, però, a distanza di anni, la nipote, Virginia, ne scopre l’esistenza, frugando nell’archivio della biblioteca comunale. Nel diario la traccia di un segreto. La seguiamo mentre vediamo scorrere la Storia, che irrompe nella vita di un piccolo paese, dall’entrata in guerra dell’Italia, alla Resistenza, al dopoguerra.



Donatella Rabiti è docente di Lettere a Forlì. Ha pubblicato articoli e racconti su riviste online. Alcuni suoi testi, in prosa e in versi, sono stati segnalati in concorso letterari nazionali e pubblicati in antologie cartacee.