J-Ax, Bennato, Masini, Gigi d'Alessio, Luis Fonsi e tanti altri: ecco i big di Imaginaction, il programma

I big della musica italiana ed internazionale a Forlì per Imaginaction, il Festival Internazionale del Videoclip che dal 27 al 29 agosto sarà ospitato nel grande parcheggio dell'aeroporto “Luigi Ridolfi”. Affascinante la formula pensata per dar vita alla kermesse che richiamerà tantissimi fan da tutt'Italia: l'area dello scalo forlivese si trasformerà infatti nel più grande drive-in d'Europa, in grado di ospitare 488 auto (con possibilità di arrivare fino a 600 posti) a bordo delle quali assistere ad esibizioni e dibattiti.

Durante i tre giorni saranno proiettati molti videoclip che rappresentano la carriera degli artisti invitati, compresi immagini di backstage montate per l'occasione. Sarà attiva un'area track food, con distribuzione delle consumazioni ad opera di addetti che si sposteranno in monopattino. I biglietti, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza alla piattoforma Music Innovation Hub per aiutare gli operatori dello spettacolo, sono acquistabili in prevendita online sul sito Dice.Fm, digitando “Imaginaction” nella banda “trova un'evento”: il costo sarà di 9 euro (comprensivo dei diritti di prevendita, 7,50 euro se comprato in loco) per auto con una o due persone a bordo, 6,50 euro (comprensivo dei diritti di prevendita, 5 euro se comprato in loco) per auto con più di tre persone a bordo. E' possibile acquistare i tagliandi anche all'edicola “In...Piazza Saffi” di Marinella Portolani, in Piazza Saffi 34/A (sotto la Camera di Commercio). L'ingresso sarà garantito fino ad un'ora prima dell'inizio dello spettacolo di ogni serata.

VIDEO - La presentazione della manifestazione musicale

Il programma

Si comincia giovedì 27 agosto, con una serata dedicata a Lucio Dalla. I cancelli dell'area parcheggio dell'aeroporto apriranno alle 19. Alle 21 si sarà l'anteprima mondiale del videoclip ufficiale “Futura” di Lucio Dalla, con la reia di Giacomo Triglia. Seguirà l'incontro con l'ultimo artista maturato con Dalla, Pier Davide Caronte.

Seguirà l'incontro con Noemi, divenuta nota in seguito alla partecipazione alla seconda edizione di X Factor e giunta terza al Festival di Sanremo col brano “Sono solo parole” nel 2012. Subito dopo salirà sul palcoscenico Marco Masini, vincitore di Sanremo Giovani nel 1990 con “Disperato” per poi trionfare da big nel 2004 con “L'uomo volante”. Quindi spazio alla voce calda, profonda e sensuale di uno degli artisti italiani più importanti a livello internazionale, Mario Biondi.

Interverrà in diretta con un collegamento video anche Fabrizio Moro, vincitore nel 2008 del Festival di Sanremo con “Non mi avete fatto niente” in coppia Ermal Meta. Non mancheranno gli ospiti internazionali. In diretta video interverranno gli “Sparks”, il gruppo musicale rock statunitense, fondato nel 1972, ed i “Travis”, gruppo rock scozzese formatosi nel 1995.

Durante la serata avverrà la premiazione del concorso “Young Imaginaction Award – Bper” dedicato alla realizzazione di videoclip di giovani artisti e band alla scoperta e alla ricerca di luoghi evocativi e della memoria.

Venerdì 28 agosto i cancelli apriranno alle 18.30. Alle 20.15 ci sarà l'anteprima mondiale del videoclip ufficiale “Va con me” di Paolo Conte, con la regia di Stefano Salvati e Maurizio Colombi. A seguire l'incontro con Leo Gassmann, vincitore del Festival di Sanremo 2020 nella categoria “Nuove Proposte” col brano “Vai bene così'". Saliranno quindi sul palcoscenico anche i “Pinguini tattici nucleari”, band formatasi nel 2010 e che è arrivata al terzo posto nell'ultima edizione di Sanremo con la canzone “Ringor Starr”.

Grande attesa per l'evento in esclusiva di Edoardo Bennato, che rievocherà il concerto di San Siro del 1980, celebrando i quarant'anni dell'album “Sono solo canzonette”. Conclusa l'esibizione di Bennato, si intervistano e si confrontano due big dela musica italiana: Andrea Morricone, figlio del celebre e compianto Ennio, e Franco Simone, tra i cantanti italiani più amati in America Latina. Morricone sarà onorato con lo Special Award “Cinema e Videoclip” per il “Tema d'Amore” della colonna sonora del film “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore.

Ma la serata non finisce qui: in collegamento video da Miami interverrà in diretta Lusi Fonsi, protagonista del successo mondiale del 2017 “Despacito” in collaborazione col rapper Daddy Yankee, che ha raggiunto la prima posizione delle classifiche di 47 nazionali, con disco di platino e diamante in diversi paesi, e record di visualizzazioni (circa sette miliardi). Sarà premiato con l'Award Imaginaction World.

Gran finale di serata con l'anteprima a livello mondiale delle immagini della prima registrazione di “Con te partirò” di Andrea Bocelli. Franco Fussi, medico-chirurgo, specialista in Foniatria e Otorinolaringoiatria, leggerà una lettera scritta dallo stesso Bocelli.

Sabato 29 agosto andrà in scena l'ultima serata, con apertura dei cancelli alle 19. Alle 21 salirà sul palcoscenico J-Ax, rapper noto per aver fondato il duo hip hop “Articolo 31” prima di intraprendere una carriera da solista ricca di successi. Seguirà un incontro con il cantautore napoletano Gigi d'Alessio. Alle 23 evento speciale: la proiezione della versione restaurata di “Jolly Blu, il film degli 883”.