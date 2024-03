Qluedo al Naima Club per una serata di beneficenza per il reparto di Ostetricia e Ginecologia

"Aiutare e migliorare la salute di tutte le donne del nostro territorio". Sarà questo l'obbiettivo nobile e principale della serata di musica e divertimento organizzata dal comitato delle consorti del "Rotary Club Forlì tre Valli" in programma venerdì 15 marzo presso il "Naima Club" a Forlì. L'evento vedrà la band "Qluedo" allietare la serata con musica anni '80/90 con un biglietto di ingresso € 20 comprensivo di un drink in omaggio, il tavolo e un regalo alle prime cinque prenotazioni; la raccolta fondi andrà in beneficenza al reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale "Pierantoni-Morgagni" di Forlì.

Alla serata, aperta a tutti, interverrà anche Luca Savelli, primario del reparto Ostetricia-Ginecologia. Una serata di ballo e buona musica che coinvolgerà tutti i partecipanti per uno scopo di assoluto valore.

Per info e prenotazioni è possibile contattare Milva al 3384601138 e Claudia al 3357322101.