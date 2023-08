Quattro serate a Bertinoro con “La Risonanza”: prosegue il ciclo di concerti dedicati alle grandi note della musica classica

Prosegue, nel mese di agosto, il ciclo di appuntamenti dedicati alle grandi note della musica classica con La Risonanza, all'interno del Duomo di Bertinoro, della Chiesa del Suffragio e della suggestiva Chiesa di Polenta, nell’ambito di “Bertinoro Estate 2023”. E’ dedicato a due strumenti complementari e delicati, per una serata molto raffinata, l’appuntamento di lunedì 7 agosto alle ore 21,30, nella Chiesa di Polenta, con “Flauto e liuto al tempo di Quantz”. Se è facile associare il flauto al ‘700, meno immediato è collocare il liuto nel secolo dei lumi, e invece ne è un gran protagonista. Interpreti: Marco Brolli, flauto traverso e Joachim Held, liuto. Un progetto di Associazione Hendel cofinanziato dal Ministero della Cultura italiano. Una produzione Fondazione Entroterre, Associazione Hendel e Ministero della Cultura Italiano.

La Risonanza Early Music Summer Academy presenta i progressi dei suoi studenti in un saggio di metà corso martedì 8 agosto, alle 21,30, nel Duomo di Bertinoro. “Sul Palco de La Risonanza” gli studenti porteranno repertorio solistico e da camera di piccole dimensioni, studiato durante le lezioni singole nella prima parte del corso. Un progetto di Associazione Hendel cofinanziato dal Ministero della Cultura italiano. Una coproduzione di Fondazione Entroterre, La Risonanza e l’Associazione Hendel.

La Risonanza va oltre i confini della tradizione classica. La serata di mercoledì 9 agosto, alle 21,30, nella Chiesa del Suffragio (Via Cavour 15), “Tra eleganza e bizzarria”, vedrà violino e organo in combinazioni sorprendenti e innovative: organo e violino si intrecciano dando luogo a un caleidoscopio di colori in cui le voci si rincorrono e i ruoli si scambiano. Il risultato è tutto quello che non vi aspettereste da un concerto tradizionale. Interpreti: Ryo Terakado, violino e Fabio Bonizzoni, organo. Una produzione Fondazione Entroterre, Associazione Hendel e Ministero della Cultura Italiano.

Ultimo appuntamento, venerdì 11 agosto, alle 21,30, nel Duomo di Bertinoro con “La Primavera de La Risonanza”. Gli allievi de La Risonanza Early Music Summer Academy si mostrano nel concerto di fine corso definitivo con un repertorio cameristico e orchestrale studiato durante l’anno, mostrando a testa alta i risultati di un intensissimo anno di studi. Una performance di brani del periodo barocco, eseguita dal futuro del panorama classico.

Un progetto di Associazione Hendel cofinanziato dal Ministero della Cultura italiano. Una produzione Fondazione Entroterre, Associazione Hendel e Ministero della Cultura Italiano.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.