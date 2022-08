Rassegna di musica classica nella Pieve di Polenta con gli artisti di "La Risonanza"

Sarà tutto dedicato alle composizioni di Bach e di Handel il concerto che gli artisti di La Risonanza (ensemble su strumenti originali conosciuta a livello internazionale) terrà nell’incantevole pieve di San Donato di Polenta martedì 9 agosto alle ore 21. A eseguirlo saranno Bettina Pahn (soprano), Ryo Terakado (violino), Fabio Bonizzoni (clavicembalo). L’appuntamento rientra nella rassegna di musica classica organizzato da Fondazione Entroterre per il cartellone di Bertinoro Estate.

Bettina Pahn si dedica prevalentemente alla musica barocca. Come solista ha lavorato con direttori come Patrick Peire, Thomas Hengelbrock, Pierre Cao o Frieder Bernius, Ton Koopman. Alla carriera artistica affianca un’intensa attività di docente.

Ryo Terakado ha cominciato a suonare il violino all’età di 4 anni e dai 19 anni si è dedicato al violino barocco. Attualmente è primo violino del Bach Collegium Japan e docente in prestigiosi conservatori europei e asiatici. Viene regolarmente invitato a esibirsi come solista in Italia, Polonia, Francia e Australia.

Fabio Bonizzoni è considerato tra i principali clavicembalisti e organisti della sua generazione, e si esibisce regolarmente come solista e con la sua orchestra La Risonanza nelle più importanti sale e nei principali festival europei.

La rassegna di musica classica si concluderà venerdì 12 agosto. Nel Duomo di Bertinoro è in programma “La primavera de La Risonanza”, concerto finale degli studenti deLa Risonanza Early Music Summer Academy. Per entrambe i concerti l’ingresso libero fino a esaurimento posto.