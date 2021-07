A due anni dalla scomparsa di Filippo Corvini: parte da CalaFoma "Una corsa per Filo"

Si svolgerà domenica 11 luglio la camminata "Una corsa per Filo", promossa dall'associazione di volontariato per la sicurezza sulla strada "Ciao Filo - per non dimenticare”, in ricordo di Filippo Corvini nel secondo anniversario della scomparsa: il giovane, originario di Forlì, morì il 12 luglio 2019 a causa di un incidente stradale. La partenza della camminata, che si snoda lungo un percorso di 7 chilometri, avverrà dall'azienda agricola agrituristica CalaFoma, via Tibano 4, Ronco, a cinque minuti dal centro di Forlì. Alle 8.30 il ritrovo e alle 9 la partenza.

A tutti i partecipanti – quota di iscrizione 10 euro - verrà consegnato il pacco gara e una t-shirt (garantita a chi ha effettuato la pre-iscrizione entro il 5 luglio). Il numero per le prenotazioni è 353 4140731, ma l'iscrizione potrà essere effettuata anche in loco direttamente la mattina di domenica dalle ore 7.30, orario nel quale sarà anche possibile fare colazione. Gli iscritti percorreranno il sentiero dietro al lago CalaFoma, impiegando circa un’ora e trenta per raggiungere nuovamente l’azienda agrituristica, dove troveranno un piccolo rinfresco con acqua, the e frutta fresca. Per chi volesse fermarsi a pranzo CalaFoma riserva uno sconto del 15%.

E’ prevista, come nelle passate edizioni, una grande partecipazione, saranno presenti diverse personalità e testate giornalistiche. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla famiglia di Leonardo Mancuso, altra giovanissima vittima della strada. L'associazione di volontariato per la sicurezza sulla strada "Ciao Filo - per non dimenticare” è stata fondata dal padre di Filippo, Paolo Corvini, la mail di riferimento è ciaofilo.odv@gmail.com.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...