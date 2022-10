"Risalendo il Montone sino a Terra del Sole, città ideale": passeggiata e merenda

Domenica 23 ottobre, alle 14:30, la passeggiata "Risalendo il Montone sino a Terra del Sole, città ideale". Si andrà lungo il corso del Fiume Montone, percorreremo vecchi sentieri, con le colline tra Forlì e Terra del Sole dominate dalla Rocca di Monte Poggiolo sempre in vista. Sul percorso si osserverà la Chiusa di Ladino, camminando fino ad arrivare dentro alle mura di Terra del Sole, città ideale.

Qui dopo alcuni cenni storici invertiremo il nostro cammino, questa volta volgendo i nostri passi verso la zona di Ladino per poi attraversare il guado sul fiume Montone e concludere questa bellissima passeggiata. Infine una speciale merenda/aperitivo ci aspetterà all’Agriturismo I Merisi, dove potremo riposarci e ristorarci. Ore 14.30 ritrovo e partenza dalla Chiesa di Villa Rovere . Ore 17:30/18 rientro a alle macchine e arrivo all’Agriturismo I Merisi per ristoro (200m dalla chiesa – Via Firenze 216, Forlì). Distanza 6,5 km circa . Dislivello 5 mt. Durata totale 3 ore circa . Difficoltà T. Consigliate calzature da trekking, 1 l d’acqua a persona

Obbligatorio prenotarsi per l'escursione e merenda/aperitivo con nominativi e recapiti telefonici o mail entro giovedì 20 ottobre 2022 al 335 5352608. Direttore dell' escursione Andrea Grilli, guida Ambientale Escursionistica, (tessera ER 540). Evento aperto a tutti, iscrizione con la guida al costo di 10 euro. Costo merenda/aperitivo 15 euro da regolare in loco. (Totale esperienza 25 euro)