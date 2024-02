Risparmio energetico e sostenibilità: le iniziative per la nuova edizione di "M'illumino di meno"

Il Comune di Forlì attraverso il Multicentro Area Urbana per la Sostenibilità aderisce alla ventesima edizione di M’illumino di Meno, Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili d vita sostenibili. L’iniziativa è promossa dal programma radiofonico Caterpillar di Radio2 e ha l'obiettivo di diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse: il tema di quest’anno è “No Borders – Senza confini: perché aria, oceani, montagne, foreste non hanno confini e vanno difesi con un cambiamento che deve essere globale”.

La data scelta è il 16 febbraio: M’illumino di Meno nacque il 16 febbraio 2005, in concomitanza con l’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto e si chiede ad enti e cittadinanza di compiere un gesto di risparmio o di efficienza energetica e di riflettere sull'uso dell'energia. In questa occasione a Forlì ci sono diverse iniziative.

Fiab Forlì organizzerà una pedalata verso i luoghi simbolo dell’alluvione, il Seminario Vescovile e il Centro Annalena Tonelli. Ritrovo in Piazza Saffi alle ore 16:00, per info Maura: 328.1418267

Il gruppo giovani di Forlì-Cesena del progetto “In Cibo Civitas” organizzerà l’evento “Spreco alimentare e approcci circolari” che si terrà dalle ore 17 presso il Bar Volume (Campus universitario, Piazzale Igino Lega). L’evento, dopo la presentazione della giornata e delle realtà coinvolte, FIAB, PARENTS, WWF, Condotta Slow Food di Forlì Appennino Forlivese ospiterà una conferenza su ciclo di vita dei prodotti agroalimentari e approcci circolari, con gli interventi di Simone Amadori, Valentina Guerrieri e Andrea Vicinanza, dottorandi del dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. A seguire momenti interattivi sull’importanza delle etichette alimentari e della riduzione dello spreco alimentare e invito “Al notturno lume” organizzato dalle realtà coinvolte in centro presso Casa Romagna, in piazza Saffi.

Lo spegnimento delle luci di piazza Saffi è previsto per le 19 ed alcuni esercenti organizzeranno aperitivi a lume di candela, come Casa Romagna in Piazza Saffi, La Baita del Buongustaio inCorso Garibaldi o L' Insonnia in via Giovanni dalle Bande Nere.