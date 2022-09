Un corso per ritrovare energia mangiando bene

Presso il centro "Raffaella Chiriasi - Physika Benessere" a Forlì in via Monda 17, un corso per scoprire cosa (e quando) mangiare per avere più energia, come gestire il corpo per non creare blocchi e dolori alla colonna vertebrale, come cucinare in maniera giusta alcuni alimenti fondamentali di una dieta sana. Il primo livello può essere frequentato nella data di Giovedì 29 settembre oppure sabato 1 settembre. Il corso durerà 1 ora e 30 minuti e ci saranno 3 relazioni:



Gianpaolo Usai (quali cibi usare, e quali ormoni si producono di conseguenza, per energizzare l'organismo o per rilassarlo nella fase serale quando ci si deve preparare ad un sonno di qualità)



Raffaella Chiriasi (dimostrazione pratica di come sbloccare un corpo che ha dei blocchi posturali ed energetici a livello di colonna vertebrale, di circolazione sanguigna, di linfa, di intestino e diaframma contratto, ecc.)



Lara Burnacci (dimostrazione di come si preparano alcuni alimenti in cucina, ci sarà anche cibo e bevande da assaggiare alla fine della preparazione, per tutti partecipanti)



A fine serata è incluso l'assaggio dei piatti preparati da Lara Burnacci. Per tutte le informazioni chiamare il 348 7823953 (Dott.ssa Raffaella Chiriasi)