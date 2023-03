Roberto Zoli presenta il suo romanzo "Rimorsi e rimpianti. Le vicende di un uomo baciato dal successo ma punito dal destino"

Venerdì 24 marzo alle 17.30, presso la Libreria Mondadori, corso della Repubblica 144, Forlì, verrà presentato il romanzo "Rimorsi e rimpianti. Le vicende di un uomo baciato dal successo ma punito dal destino" di Roberto Zoli, Dantebus edizioni, 2022. Insieme all'autore interverrà Gabriele Zelli. Brani significativi verranno letti da Silvia De Petris.



Quello scritto da Roberto Zoli è un romanzo intenso, che significativamente traccia l'essenza dell'essere rispetto alla logica e alla religione dell'apparire e dell'avere. Tutto passa per l'unica cosa che può trasformare e dare senso ad un'intera esistenza: l'amore, quello vero, quello che sa andare oltre il piacere fisico, quello che rapisce, quello di fronte al quale tutto ha un senso e senza il quale nulla lo ha più.

Roberto Zoli è nato a Forlì. Laureato in Pedagogia e Filosofia, ha insegnato nella scuola media superiore, prima di dedicarsi totalmente al mondo dell'informazione. È stato giornalista professionista per 21 anni, corrispondente della Sede Regionale RAI di Bologna. È autore di alcune pubblicazioni di carattere storico.

Ingresso libero.