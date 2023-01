Rocca San Casciano festeggia l'Epifania con i "Fuochi della Befana"

Prezzo non disponibile

Tutto è pronto a Rocca San Casciano per festeggiare, giovedì 5 gennaio, l'Epifania 2023. Nel pomeriggio, alle ore 15:00, all'ingresso del Parco Pubblico Carlo Alberto Cappelli, accompagnata dal Corpo Bandistico Rocchigiana, la Befana distribuirà le calze a tutti i bambini presenti. La festa proseguirà in Piazza Garibaldi dove, dalle ore 16:00, i Rioni Borgo e Mercato si dedicheranno alla preparazione della tradizionale piadina fritta da gustare con salumi locali. Saranno inoltre presenti i Musicanti di San Crispino che allieteranno i partecipanti con la loro travolgente musica dal vivo.



Per cena funzionerà lo stand gastronomico, a cura dell'associazione Pro Rocca a.s.d., con un ricco menù a base di: piadina romagnola con affettati, polenta al ragù, tortelli alla lastra, arrosticini e vin brulè. I festeggiamenti culmineranno alle ore 21:30 con lo spettacolo piromusicale, ad ingresso gratuito, "Fuochi della Befana". Nell'occasione sarà inoltre possibile visitare la "Mostra Antichi Presepi Artistici" allestita nella Chiesa del Suffragio in Piazza Garibaldi (orario di apertura dalle ore 15:00 alle ore 17:00 - per info. 3401734928).