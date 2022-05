“Rocche di Romagna”: a Forlimpopoli un week end tra visite guidate, rievocazioni storiche, laboratori per ragazzi

Visite guidate, rievocazioni storiche, presentazioni, laboratori per bambini: è ricco di appuntamenti il programma messo a punto dal Comune di Forlimpopoli per sabato 14 e domenica 15 maggio nell’ambito del progetto “Rocche di Romagna”, che prevede eventi e momenti di animazione in ognuna delle cinque località coinvolte (oltre a Castrocaro, Bertinoro, Forlimpopoli, Meldola, Predappio) nei vari week end di maggio.

Ad aprire il cartellone la presentazione del nuovo sito turistico Visit Forlimpopoli, che propone ai visitatori un nuovo modo interattivo per andare alla scoperta della città artusiana. L’appuntamento è alle ore 11, nella Sala del Consiglio (piazza A. Fratti, corte della Rocca).Interverranno la Sindaca Milena Garavini, l’Assessore al Turismo Paolo Rambelli e il curatori della piattaforma.

Per conoscere da vicino la Rocca di Forlimpopoli i sistemi difensivi del territorio, sarà possibile partecipare ad una visita guidata che partirà alle ore 15,30 dal M.A.F. Museo Archeologico “T. Aldini”. La partecipazione è gratuita, ma è consigliata la prenotazione scrivendo a turismo@comune.forlimpopoli.fc.it Alle 16.30 nella corte della Rocca, i bambini sono invitati a un laboratorio sull’uso di bandiere e tamburi, a cura del Gruppo Storico “Brunoro II” di Forlimpopoli. Alle 17,30, sempre nella corte della Rocca, sarà proprio il Gruppo “Brunoro II” a esibirsi con sbandieratori, musici, figuranti, per un tuffo nel passato.

La giornata si concluderà in modo goloso: dalle ore 20 la rinnovata via Costa si trasformerà in una sala da pranzo sotto le stelle con la cena “A Tavola con Casa Artusi e la cucina delle Mariette” (35 euro). I posti sono limitati e per questo occorre prenotare al numero 349 8401818 oppure info@casartusi.it

Il week end nella Rocca prosegue domenica 15 maggio con nuove iniziative. Si comincia alle ore 11 quando, nei camminamenti della Rocca, la Pro Loco di Forlimpopoli proporrà un laboratorio per erbe ed essenze profumate rivolto ai bambini. Alle ore 15, con partenza dal Museo Archeologico “T. Aldini”, si replica la visita guidata dedicata alla Rocca di Forlimpopoli e i sistemi difensivi del territorio. Consigliata la prenotazione scrivendo a turismo@comune.forlimpopoli.fc.it

Alle ore 16.30 , sempre al Museo Archeologico, si terrà una visita guidata alla mostra “Animalium”, a cura dell’autore Silver Plachesi. Anche in questo caso è consigliato prenotare scrivendo a turismo@comune.forlimpopoli.fc.it Infine, alle ore 18 nella Sala del Consiglio, si parlerà de “L’innamorato” di Brunoro II Zampeschi. Sarà infatti presentata la nuova edizione del celebre saggio del condottiero forlimpopolese, che sarà pubblicato nella collana Nostos della casa editrice Wordbridge.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Maggiori info e contatti su: https://www.forlimpopolicittartusiana.it/rocche-di-romagna-14-e-15-maggio-a-forlimpopoli/