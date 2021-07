Uno dei violinisti più importanti della giovane generazione, Roman Kim, a Forlì

Venerdi 23 luglio, alle ore 21, nell’Arena San Domenico di Forlì avrà luogo un concerto straordinario organizzato dalla Young Musicians European Orchestra in collaborazione con Emilia Romagna Festival e con il Comune di Forlì. Sul palco del San Domenico si esibirà per la prima volta uno dei violinisti più importanti della giovane generazione: Roman Kim.

Questo versatile musicista si è affermato giovanissimo sui palcoscenici di tutto il mondo, ed anche sul web dove registra decine di migliaia di fans. Coreano per parte di padre, russo per parte di madre Roman è però nato in Kazakistan e risiede da alcuni anni a Colonia. Considerato uno degli intepreti più accreditati per il repertorio paganiniano il giovane musicista si presenta anche con un look molto fantasioso che attira molto i giovani. In Italia ha debuttato all’età di 20 anni con la Young Musicians European Orchestra del Maestro Paolo Olmi e da allora ha frequentato regolarmente le sale da Concerto con oltre 20 concerti solo in Romagna, ma non si è mai esibito nella Città di Forlì.

Accompagnato dal pianista Jure Goru?an, Roman Kim eseguirà a Forlì un programma basato principalmente sul virtuosismo: oltre alla celebre Sonata "Il trillo del Diavolo" di Tartini e ad una sua funambolica composizione (“Dies Irae”), il programma comprende il Cantabile in re maggiore e "I Palpiti" di Paganini.

I biglietti , da 15 a 10 euro (più diritti di prevendita) possono essere acquistati negli eventi del sito www.vivaticket.com oppure alla biglietteria fisica presente la sera del Concerto dalle ore 19:30.

Per info: erconcerti1@yahoo.it

