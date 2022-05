Balli, musica, spettacoli e cibo: dopo due anni torna "Romiti country"

Dopo due anni di stop a causa della pandemia torna “Romiti country”. Una festa, dal 27 maggio al 29 maggio, ed una ripartenza per i volontari della Parrocchia Santa Maria del Voto in Romiti e del Comitato di quartiere Romiti città di Forlì, impegnati nell’organizzazione della manifestazione.

Giunta alla nona edizione, tra balli country e musica live con i gruppi "Fuori servizio" e "Vai sereno", spazi giochi per bimbi, artisti circensi e soprattutto esibizioni con cavalli e cani, nell'area parrocchiale dei Romiti. I balli country sono affidati ai Wild angels. “E’ una grande gioia – concordano gli organizzatori - tornare a festeggiare finalmente in mezzo alla gente, questa festa accompagnava ogni anno i cittadini del territorio all’insegna della musica e del buon cibo. Ora finalmente sono tornate le condizioni per poterla riproporre e confidiamo davvero che rappresenti un rito di passaggio capace di portarci nuovamente verso la serenità e la gioia di stare insieme”.

La festa inizierà venerdì 27 maggio: dalle 19:00 bancarelle dei creativi, attrazioni per bambini, e apertura dello stand gastronomico con specialità romagnole e griglia e cibo american. Il gruppo storico Romiti cammina partirà proprio dal cuore della festa e percorrerà le vie del quartiere. Alle 21:00 si apriranno le danze con i balli country dei Wild angels e il dj setdi Alby, Isa Beppe e Daniel.Musica dal vivo con il gruppo Fuori Servizio. Nella zona della festa, verranno allestiti diversi punti di attrazione sia per le persone più anziane che per tutte le famiglie e anche per i più giovani e i bimbi. Una zona dell'area della festa, verrà riservata agli spettacoli equestri. Sabato 28 maggio dalle 19:00 apertura dellostand gastronomico. Dalle ore 21:00 tornano musica dal vivo e balli country ed il gruppo “Vai sereno”. Ci saranno anche esibizioni circensì con fuoco e l'esibizione del Maneggio Raggio di Sole. Domenica 29, la festa apre alle ore 10:00 del mattino, si potrà pranzare nella zona gastronimia. Alle 15 esibizione dell’unità cinofila UCS di Forlì e poi musica dal vivo e balli country. Alle 17:00 torna l'esibizione equestre del gruppo del maneggio Raggio si sole, mentre alle 18:00 hamburger party. Spettacolo finale chiusura festa con sorpresa per tutti i partecipanti.

Si potranno utilizzare i parcheggi adiacenti le scuole in via Valeria, poco distanti dall’area della festa, a cinque minuti a piedi.