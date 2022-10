Caldarroste, castagnaccio, bollite innaffiate nel Sangiovese: torna la Sagra della castagna

Primo appuntamento domenica 8 ottobre con la Sagra della castagna a Premilcuore. Si tratta dell'appuntamento più antico della Pro Loco in chiusura di stagione, che si svolge la seconda e la terza domenica di ottobre. Una festa dedicata alla castagna, alla sua raccolta e ai prodotti derivati. Caldarroste, castagnaccio, bollite innaffiate da ottimo sangiovese a cui fa da contorno il variopinto paesaggio autunnale delle montagne circostanti. La manifestazione offre anche la possibilità di partecipare alla raccolta delle castagne presso i locali castagneti.

Alla tradizionale proposta gastronomica e di intrattenimento che ha come centro l’Area Feste, con il bracere per le caldarroste e gli stand dove si possono gustare i cibi tipici della zona come cappelletti, polenta, tortelli nella lastra, piadina fritta, carne alla griglia, infatti, si sono aggiunte importanti novità: la seconda domenica di ottobre è in abbinamento con la sagra del raviggiolo prestigioso presidio slow-food, nella terza domenica si rivive la tradizionale macellazione del maiale (masè e porc) cioè la trasformazione della carne di maiale in salsicce, bistecche, braciole, ciccioli, coppa di testa (musotto) ed altro.