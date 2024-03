La Pasqua di Tredozio nel segno della tradizione: torna la Sagra e Palio dell'Uovo

Torna a Tredozio la Sagra e Palio dell’Uovo. Nella domenica di Pasqua ci saranno i campionati di sfogline, i mangiatori di uova sode, la maxi battitura delle uova e le agguerrite ragazze dei 4 rioni per il Palio Femminile. Durante tutto il pomeriggio sarà possibile fare merenda presso lo stand della Pro Loco e alle 18 inizierà l’AperiPalio. Il lunedì ritornerà l’allegria della sfilata allegorica e la disfida del 58esimo Palio dell’Uovo. Gli appartenenti ai 4 rioni del paese: Borgo, Casone, Nuovo e Piazza sfileranno mascherati per mostrare il lavoro fatto durante questi mesi e poi si scenderà nel fiume dove si disputeranno le classiche gare del Palio dell’Uovo. Lo stand gastronomico a cura della Pro Loco aprirà alle ore 12. Inoltre, durante la giornata di domenica, dalle 18 avrà luogo il gemellaggio pro-alluvionati tra Tredozio e Campi Bisenzio, con oltre venti artisti tra cui Omar Pedrini con una serata di musica dal vivo. Le due giornate di festa, a causa del sisma, non si svolgeranno in piazza, ma al campo sportivo, mentre la disputa del palio femminile e maschile nell’alveo del fiume in via San Giorgio.