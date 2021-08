A Castrocaro Terme e Terra del Sole arriva “San Rocco”, con i mercatini per grandi e piccoli

Indirizzo non disponibile

Lunedì 16 agosto, a partire dalle 8 fino alle 22, torna l’appuntamento con l’antichissima ricorrenza di San Rocco a Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Quest’anno le bancarelle del mercatino vintage e di opere hand-made e dell’ingegno, saranno allestite per tutto il giorno in viale Marconi e vi proporranno i loro manufatti estremamente originali, creativi e rigorosamente fatti a mano.

La festa tradizionale affonda le sue radici nel 1641, grazie a Cosimo II de’Medici che concedeva agli uomini di Castrocaro di indire una fiera di merci e bestiame. Oggi le vie di Castrocaro Terme si animano accogliendo turisti e numerosi visitatori curiosi di conoscere il territorio e le sue tradizioni grazie alla società di promozione turistica del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Castrumcari.

Una “fiera mercatale” adatta a tutti, sia per gli ospiti e i turisti, che in questi mesi soggiornano nella località termale, sia per i tanti visitatori e famiglie di residenti che hanno voglia di trascorrere una piacevole giornata d’estate fra artigianato creativo, ristoranti e locali che vi accoglieranno con i sapori più autentici delle nostre tradizioni e una bella passeggiata al fresco del Viale alberato tra le luci delle vetrine moda, gioielli e accessori delle boutique Castrocaresi.

La giornata sarà animata da artisti che organizzeranno le attività per i più piccoli con i laboratori di costruzione di giochi di legno di una volta e l’antica tecnica della sfogliatura del granturco.

Alla manifestazione parteciperà il Corpo Bandistico “A. Orsini” di Castrocaro Terme e Terra del Sole con il concerto itinerante che ci farà respirare un’atmosfera di gioia, accompagnando e animando l’evento con le note delle musiche del nostro paese.

