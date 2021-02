San Valentino si festeggia "Amorevolissimevolmente": 9 cortometraggi d'amore da vedere in streaming

Da diversi anni ormai il festival cinematografico Sedicicorto Forlì International Film Festival e il Cinema Sala San Luigi sono uniti da un particolare legame, non solo professionale ma anche di amicizia. In attesa di tornare al cinema, le due realtà ritornano presentando "Amorevolissimevolmente", rassegna online di 9 cortometraggi dedicati all’amore e agli innamorati in occasione della ricorrenza di San Valentino.

Oltre alla visione dei film, sui social del festival e del cinema, nel corso di tutta la giornata di domenica 14 febbraio, sarà possibile vedere le interpretazioni da parte dello staff del festival di alcune citazioni d’amore dai loro film preferiti.

I film di Amorevolissimevolmente saranno visibili al link https://u.pc.cd/M377 dalle 9.00 di domenica 14 alle 23.59 di lunedì 15 febbraio. Mentre l’omaggio cinematografico all’amore con i video dello staff terranno compagnia ai follower social (sia su Facebook che su Instagram) per tutta la giornata di San Valentino.