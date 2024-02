"Scusate c’è uno storico in sala?": a Rocca San Casciano in scena il monologo di Alessandro Vanoli

Sabato 17 febbraio, appuntamento alle 21,15 al Teatro Italia di Rocca San Casciano con "Scusate c’è uno storico in sala?" di e con Alessandro Vanoli. Un ironico racconto autobiografico che è un po’ una lezione di storia e un po’ una riflessione su come oggi viviamo il passato e su come sia cambiato il modo di studiare, raccontare e ascoltare storia.

Un monologo di un’ora e un quarto, che comincia con un’interrogazione: voi cosa ricordate di storia? Ricostruendo assieme al pubblico una linea del tempo che vede sfilare grandi civiltà e personaggi famosi. Per insinuare un primo dubbio: “vi sembra normale che in questa lista manchi, che so, l’India, tutto l’islam e la Cina (tremila anni suonati di civiltà?)”

Ingresso euro 14 intero, euro 12 ridotto. Informazioni, prenotazioni e campagna abbonamenti 376 1224452. Prenotazione on line - https://www.diyticket.it/events/teatro/14261/scusate-ce-uno-storico-in-sala