Dialogo tra madre e figlia all'Arena San Domenico: "Se tu mi parli, io canto"

All'Arena San Domenico di Forlì, giovedì 17 giugno, alle 21, il Centro Culturale L'Ortica presenta lo spettacolo "Se tu mi parli, io canto", un dialogo tra madre e figlia in un connubio fra poesia e musica.

Sul palco Barbara Gaudenzi, diplomata all'Accademia Belle Arti di Ravenna, è illustratrice e scrive poesie. Eleonora Benetti, diplomata al Conservatorio Maderna di Cesena in pianoforte e canto lirico, interpreterà alcuni successi di musica leggera. E' rimasta indelebile la sua interpretazione dell'inno di Mameli alle Olimpiadi invernali di Torino, quando aveva solo 9 anni. Gabriella Morgagni, presentatrice, fa parte come attrice e truccatrice del Gruppo TeatrOrtica "Gli Slan di Sandra"

Ingresso libero - Info e prenotazioni: centtoculturalelortica@gmail.com Tel. 333 7167331 - 0543 092569

