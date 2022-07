Secondo appuntamento con le “Sere fuori” di Forlimpopoli: Trio Vinaccia, Giancarlo Giannini Quartet e State of Crossroad

Giovedì 21 luglio a Forlimpopoli nuovo appuntamento con “Sere Fuori”, la manifestazione che nei giovedì di luglio, a partire dalle ore 19, anima il centro storico con mercatini, spettacoli, aperture straordinarie. Come di consueto, a caratterizzare la serata ci saranno tre momenti di musica live di genere diverso, dislocati in vari punti del centro storico.

Alle ore 19, in piazza Pompilio sarà di scena il Trio Vinaccia con il loro repertorio dal gusto retrò.Dalle ore 20.30, in via Costa, si esibirà il Giancarlo Giannini Quartet, formazione jazz che propone brani originali e pezzi celebri con particolari arrangiamenti. Infine, dalle ore 22 nel fossato della Rocca, largo alla musica della giovane band “State of Crossroad”.

Fra gli altri appuntamenti della serata la visita guidata gratuita, alle ore 20, di Casa Artusi, l’apertura straordinaria fino alle ore 21 del Maf - Museo Archeologico “Tobia Aldini” (costo del biglietto: intero € 4,00 – ridotto € 2,00), il il mercatino di antiquariato, modernariato e riciclo allestito in piazza Garibaldi fino alle 23.

Per informazioni si può consultare il sito https://www.forlimpopolicittartusiana.it/