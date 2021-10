Sedicicorto 2021, il gran finale con Pivio Pischiutta, musica e danza

Sedicicorto International Film Festival Forlì si avvia alla conclusione della sua diciottesima edizione, con un secondo weekend ricchissimo di grande cinema e di ospiti prestigiosi. A partire dal musicista e compositore di colonne sonore Pivio Pischiutta, che negli anni ha regalato al cinema italiano, in compagnia del sodale Aldo De Scalzi, tante bellissime soundtrack dallo stile inconfondibile. Pivio ne parlerà in un incontro con il pubblico in cui presenterà anche il suo ultimo lavoro, le musiche realizzate per Il grande silenzio, seconda regia di Alessandro Gassmann presentata all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Ma sarà anche l’occasione per avere qualche anticipazione musicale su uno dei film più attesi dell’anno, il Diabolik dei Manetti Bros, con cui Pivio collabora ormai da molti anni. All’incontro è abbinata la proiezione del documentario Nothin’At All, per la regia di Matteo Malatesta, una preziosa documentazione sul suo ritorno ai concerti dal vivo, per sottolineare l’interesse del festival nei confronti del documentario e la volontà di mostrare come cinema e musica possano unirsi.

L’appuntamento con Pivio Pischiutta e Matteo Malatesta è sabato 9 ottobre alle 15:00 all’ex chiesa di San Giacomo. Come già annunciato, la serata di premiazione, sabato a partire della ore 21:00 sempre all’ex chiesa di San Giacomo, prevede un doppio appuntamento con la danza. Sofia Nappi, interprete di lavori firmati da artisti di fama internazionale e direttrice artistica e co-fondatrice del progetto Komoco, presenterà un estratto dal suo ultimo lavoro, il progetto Wabi-Sabi, con cui porta una visione del mondo incentrata sull’accettazione della transitorietà delle cose e sulla ricerca della bellezza nell’imperfezione e nell’incompletezza delle nostre vite.

Samuele Barbetta, uno dei protagonisti più amati dell’ultima edizione di Amici, la storica scuola d’arte televisiva di Maria De Filippi, sarà accompagnato da tre ballerini sul palco dell'ex Chiesa di San Giacomo in un act creato appositamente per la serata di premiazione di Sedicicorto 2021.

