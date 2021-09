Al via "Sedicicorto" in una nuova location: si parte con la sezione "CortoInLoco"

Sedicicorto International Film Festival Forlì, dal 1° al 10 ottobre 2021 la città romagnola torna a essere la capitale del cortometraggio, grazie alla manifestazione anche quest’anno sotto la direzione artistica di Gianluca Castellini e il coordinamento di Joana Fresu De Azevedo. Programma come sempre ricchissimo che parte, come tradizione vuole con la sezione CortoInLoco, concorso riservato alle produzioni realizzate nella Regione Emilia Romagna e ai suoi filmmaker, che nonostante la pandemia non si sono fermati, confermando la grande creatività di un territorio che negli ultimi anni ha puntato sul cinema come comparto industriale e asset fondamentale per lo sviluppo economico e culturale.

Sono 19 i film che si contenderanno i premi, che saranno assegnati domenica 3 ottobre alle ore 11:30, con alcuni autori che a CortoInLoco hanno già partecipato, come Gianluca Zonta, Luca Zambianchi, che a novembre 2020 voleva presentare in sala il suo primo lungometraggio ma che a causa del Covid è stato costretto ad annullare La sera della prima, trasformandola in un corto. Alessandro Valbonesi porta ben tre film in selezione quest’anno, ma tutti se la dovranno vedere con lo special guest Giorgio Diritti che porta il suo Zombie al festival forlivese.

Da ricordare nella selezione anche Who, What and When di Francesco Vecchi, cortometraggio animato dedicato a Patrick Zaki, lo studente egiziano arrestato l’8 febbraio 2020 a Il Cairo e da allora in attesa di un processo che lo scagioni dalle accuse di minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento alle proteste illegali, sovversione, diffusione di false notizie, propaganda per il terrorismo che gli sono state mosse.

Vedremo quali saranno le scelte della giuria formata dalla giornalista e autrice radiofonica Catia Donini, dalla critica cinematografica e programmer Luisa Ceretto e da Gianpiero Ariola, docente di linguaggi dell’audiovisivo.

Il primo weekend di Sedicicorto è dedicato a loro, una vetrina importante che ha quest’anno una nuova e suggestiva cornice. Sedicicorto 2021 si svolgerà infatti nell’ex Chiesa di San Giacomo, trasformatasi in una vera e propria sala cinematografica per l’occasione e che vedrà 202 proiezioni complessive nei giorni del festival, oltre che la serata di premiazione sabato 9 ottobre.

Tutte la selezione di CortoInLoco, così come quelle di CortItalia, Movie e Animalab, sarà disponibile inoltre su MYmovies, anche quest’anno partner di Sedicicorto per quanto concerne la versione on line del festival. 102 film disponibili all’indirizzo https://www.mymovies.it/ondemand/sedicicorto/ con un unico abbonamento al prezzo di €7,90.

Sedicicorto 2021, diciottesima edizione, prevede quest’anno molti ospiti, incontri ed eventi speciali. Un grande festival, per film piccoli, ma solo nella durata. A partire da CortoInLoco. Il programma della prima giornata del festival, venerdì 1° ottobre, e anche dei successivi giorni, è disponibile sul sito ufficiale https://www.sedicicorto.it/ .

