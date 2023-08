Serata a tutto liscio a Castrocaro con Rossella Moretti

Venerdì 11 agosto, dalle ore 21:00, in Piazza Machiavelli a Castrocaro, appuntamento con il liscio romagnolo. Il duo è formato da Rossella Moretti, voce, e Alessandro Guidi, pianoforte, fisarmonica e voce. Il repertorio spazia dalla tradizione romagnola, in particolare per la musica di Secondo Casadei, passando per i classici italiani ed internazionali fino ai successi dei nostri giorni.



Ingresso libero