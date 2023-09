Settembre ’44: una giornata per non dimenticare la strage di ebree e di ebrei compiuta a Forlì

"La strage dell’aeroporto della nostra città è uno dei crimini nazifascisti più gravi avvenuti sul territorio italiano riguardanti gli ebrei (18 di nazionalità tedesca e austriaca e uno italiano). Insieme a loro furono uccisi anche 24 cittadini italiani, incarcerati come antifascisti, o semplicemente perché parenti di antifascisti. In questo la strage dell’aeroporto non può non richiamare quella delle Fosse Ardeatine": i promotori della Fondazione Alfred Lewin introducono il contesto storico e gli obiettivi del progetto Settembre ’44, che mercoledì 20 settembre culminerà in una densa giornata in programma a Forlì "Far incontrare i parenti delle vittime della strage di ebree e ebrei e altri cittadini avvenuta a Forlì nel settembre del 1944 fra di loro e con la cittadinanza, creando un momento molto conviviale e in qualche modo anche “non triste” è l’obiettivo del progetto Settembre ’44. Sarà un incontro internazionale, nel nome di un'Europa che fra i suoi fondamenti ha il ricordo dei crimini contro l’umanità commessi sui suoi territori e nella sua ragion d’essere l’impegno a che ciò non possa più ripetersi. I parenti delle vittime ebree della strage arriveranno da Inghilterra, Spagna, Francia, Germania, Israele".

Questo il programma:

mattina, ore 9,30 - Salone Comunale, Piazza Saffi, Forlì, incontro pubblico con i familiari dei caduti. Parteciperanno: Andrea Morpurgo, Sergio Roedner, Karen Pacht, Jeremy Pacht, Stephen Pacht, Vera Schmidt, Hans Jochen Schmidt, Julian Schmidt, Mauro Felicori (Assessore alla Cultura della Re¬gione Emilia-Romagna), mons. Livio Corazza (vescovo di Forlì-Bertinoro), Dario Disegni (presidente Museo na¬zionale dell’Ebraismo italiano e della Shoah), Saul Meghnagi (Unione comunità ebraiche italiane), rav. Luciano Caro (rabbino capo di Ferrara), Anna Foa, Gian Luca Zattini (Sindaco di Forlì).

Pomeriggio, ore 16 - Piazzetta della Misura, Forlì . Letture di brani letterari e di testimonianze alternati con musica. A seguire, innalzamento in aria di quarantadue palloni. Con la partecipazione di Alberto Cavaglion.

Sera, ore 21 - Associazione Aurora, Corso Garibaldi 80, Forlì. Concerto gratuito Allontana da me… canzoni contro le dittature e per la libertà con Paola Sabbatani (voce), accompagnata da Roberto Bartoli (contrabbasso), Tiziano Negrello (percussioni), Maurizio Piancastelli (tromba) e Daniele Santimone (chitarra).

"Abbiamo sempre pensato che le storie personali facciano avvicinare i giovani alla “grande storia” più di tanti manuali - concludono i curatori del progetto -. Ma l’aspetto più rilevante di un tale approccio è stato il rintracciamento e quindi l'incontro con i parenti, la maggior parte dei quali non conosceva il luogo e le modalità della morte dei nonni o dei genitori e zii".

Giovedì 21 settembre, inoltre, alcuni dei parenti delle vittime saranno presenti nelle scuole superiori della città: è in programma un incontro con gli studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale "G. Marconi" e con quelli dell’Istituto Tecnico Economico “Matteucci”.

Promotori: Fondazione Alfred Lewin, Anpi Forlì – Cesena, Fiap Forlì, Associazione Culturale "Tonino e Arturo Spazzoli", Istituto storico della resistenza e dell'Età Contemporanea di Forlì-Cesena, Comune di Forlì. Con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Forlì-Cesena, Museo Nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah – MEIS, Camera di Commercio della Romagna. Con l'adesione di Cgil Forlì-Cesena, Cisl Romagna, Uil Forlì, Arci Forlì, Circolo Acli "Lamberto Valli" Forlì, Associazione Mazziniani Italiana - Sez. "G. Bruno" Forlì, Cooperativa Ricreativa Culturale "Alessandro Balducci" Forlì, Associazione "Luciano Lama", Centro per la pace "Annalena Tonelli", Centro pace Cesena, Deina, Fondazione "Roberto Ruffilli", Atrium, Legacoop Romagna. Con la collaborazione di Archivio Maggioli Mazzoni, Rivista “una città”, edit91 società cooperativa. Con il contributo di Conad e La BCC Ravennate Forlivese e Imolese.

Info: info@alfredlewin.org, 0543 36698, https://diciottostorie.it/2023/08/09/forli-settembre-44/.