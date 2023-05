Sfide in tre continenti: l'Adventure Cyclist Stefano Romualdi si racconta

Si può mediare l’avventura con il furore agonistico? Si possono ammirare migliaia di km percorrendo la dorsale di un continente alla ricerca dei nostri veri limiti fisici e mentali? Si è possibile: basta essere un Adventure Cyclist come Stefano Romualdi che ha affrontato sfide in tre continenti cercando l’equilibrio tra la propria determinazione e la propria curiosità. Il 12 maggio alle 21.00 presso il circolo Inzir, Romualdi sarà ospite e spiegherà come si riesce a mediare una grande sfida agonistica con la bellezza mozzafiato di alcuni dei luoghi più ostili e più attraenti del pianeta.

Spiegherà come si affronta fisicamente una sfida del genere dove non esistono vincoli su quando e come fermarsi e dove nessuno può aiutare senza far rischiare la squalifica e si condividerà le sensazioni della completa solitudine che si prova quando non ci sono intorno luoghi abitati per centinaia di chilometri. Gli Ultra Trail non sono esclusivamente mete lontane: In Italia esiste una rete di eventi sempre più ricca che con diversi gradi di difficoltà permettono di scoprire luoghi incantati a pochi chilometri da casa.

Ingresso gratuito riservato ai soci. E’ possibile tesserarsi anche prima dell’evento.