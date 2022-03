Un viaggio nelle canzoni di Lucio Battisti: a Predappio la compagnia Qaos porta in scena "Ci ritorni in mente"

Al Teatro Comunale di Predappio va in scena il concert-show dedicato a Lucio Battisti: domenica 20 marzo, alle 16.30 sul palco "Ci ritorni in mente", Qaos canta Battisti.



La vita di Lucio Battisti è stata costellata di successi e di fallimenti, di fama internazionale e di fuga dalle scene, tutto questo ha contribuito a creare un mito che splende ancora oggi. Per quanto il suo rapporto con la musica sia sempre stato totalizzante e sincero, tanto il rapporto con le altre persone è sempre stato complesso, agitato, incandescente. “Ci ritorni in mente” è uno show-concerto, pensato come un viaggio tra i suoi brani più famosi e le parole dei colleghi e amici più cari, nel tentativo di ricostruire un quadro complesso e multicolore. Da “Un’avventura” a “Emozioni”, da “Nessun dolore” al celeberrimo medley di Battisti con Mina, dodici cantanti eseguiranno, accompagnati da un band dal vivo, molti dei brani che hanno reso celebre il mito di Lucio Battisti in tutto il mondo.

Info e prenotazioni: 339/7097952 - 347/9458012 - 0543/1713530 - info@teatrodelleforchette.it



Biglietti: intero € 15,00, ridotto € 10,00 (Ragazzi UNDER 25, Over 65, Universitari, Residenti Comune di Predappio, Soci T.D.F, FoEmozioni)